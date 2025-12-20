Frigorífico municipal de Santa Cruz lanza "corte social" de carne a 37 bolivianos

Como una medida directa para enfrentar la inestabilidad de precios en los mercados, el Frigorífico Municipal anunció la implementación de la venta directa de carne de res a la población. Bajo la denominación de "Corte Social Económico", el producto se ofertará a un precio de 37 bolivianos el kilo, buscando aliviar el bolsillo de las familias cruceñas.

Prueba piloto y alta demanda

El gerente general del Frigorífico Municipal, Freddy Boland, informó que recientemente se realizó una prueba piloto para evaluar la respuesta de la ciudadanía y el funcionamiento logístico interno. Los resultados confirmaron una "gran demanda" debido a la necesidad de adquirir proteínas a precios accesibles ante la carestía actual.

"Es un mandato del alcalde, en su calidad de presidente del directorio, establecer un precio accesible. La empresa municipal debe cumplir su función social y ofrecer el producto directo desde la nave de faena al consumidor", explicó Boland.

Características de la oferta

La modalidad de venta directa se basa en la eliminación de los comercializadores intermedios, lo que permite reducir los costos finales. Los detalles del servicio son:

Precio: 37 bolivianos por kilo.

Composición del corte: 70% carne y 30% hueso (Corte Social Económico).

Continuidad: El servicio será permanente y sostenible en el tiempo.

Fase de implementación y normativa

A pesar del éxito de la prueba, el gerente pidió paciencia a la población para el inicio de la venta continua, previsto para los próximos días. Esto se debe al cierre del año fiscal y la necesidad de ajustar sistemas informáticos y contables desde este lunes.

Asimismo, se espera que el Concejo Municipal emita una normativa expresa que respalde esta modalidad de comercialización directa durante este periodo de necesidad. "Queremos que la población tenga calma; esto es una realidad y próximamente haremos públicos los horarios y plataformas de venta", añadió la autoridad.

Con esta medida, el Frigorífico Municipal retoma su rol original de comercialización directa, asegurando el abastecimiento de la canasta básica sin los "aditamentos" de precio que imponen los intermediarios en los centros de abastecimiento tradicionales.

