“Quiero volver a abrazarlo”: Menor permanece en coma tras pelea de boxeo en Santa Cruz

Hay profunda preocupación por el estado de salud de un menor de 15 años que permanece en terapia intensiva, en coma inducido y con respiración asistida, luego de sufrir una grave agresión durante una pelea de boxeo, en Santa Cruz.

Su padre, Yasmani Núñez, llegó hasta el programa El Mañanero para pedir justicia y denunciar presuntas negligencias que hoy son investigadas por el Ministerio Público.

“Mi hijo se debate entre la vida y la muerte. Yo quiero justicia, quiero que paguen por lo que le han hecho”, expresó en la entrevista, donde relató que el adolescente fue expuesto a una pelea desigual pese a ser novato y menor de edad.

Según el testimonio del padre, el joven habría sido obligado a participar en un enfrentamiento con una persona mayor de edad y con mayor preparación, situación que —afirma— debió ser detenida por el entrenador.

“Cuando mi hijo ya no podía más y apoyó los guantes, la pelea tenía que parar. Pero no lo hicieron. Eso es omisión de socorro”, denunció, exigiendo que el delito sea recalificado como tentativa de homicidio, lesiones graves y gravísimas.

Núñez también reveló que nunca existió autorización de los padres para que el menor participe de esa práctica. Incluso, aseguró que el entrenador fue a buscarlo a su domicilio sin permiso de la madre, pese a que el joven no entrenaba ese día.

“Él solo entrenaba lunes, miércoles y viernes. El sábado no tenía por qué sacarlo de la casa”, enfatizó.

En cuanto al proceso legal, el padre informó que existe un mandamiento de aprehensión contra la persona que golpeó al menor, quien hasta el momento no se presentó ante las autoridades. Además, pidió que se amplíe la investigación a otros implicados que habrían estado presentes durante el hecho.

“Pido al fiscal general del Estado, Roger Mariaca, que este caso no quede impune. Que se investigue a todos y se haga justicia por mi hijo”, manifestó.

Actualmente, el adolescente continúa en estado crítico, entubado y bajo estricta vigilancia médica. La familia atraviesa un proceso largo y costoso, por lo que solicita el apoyo solidario de la población, tanto económico como espiritual.

“Necesitamos las oraciones del pueblo cruceño para que mi hijo vuelva a levantarse, para volver a abrazarlo”, dijo su padre.

Quienes deseen colaborar de manera económica a la familia pueden comunicarse al número 71378747.

