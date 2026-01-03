[VIDEO] Arquero agrede a su compañero con un planchazo por un gol de media cancha

Durante un entrenamiento a puertas abiertas del Porto, los aficionados presenciaron un episodio que dio que hablar en redes sociales. Diogo Costa, arquero del club y capitán de la selección portuguesa, recibió un gol de mitad de cancha ejecutado por Rodrigo Mora, juvenil de 18 años, y reaccionó propinándole un planchazo en la espalda a su compañero.

El joven Mora, quien se destacó en el último Mundial de Clubes, sorprendió al guardameta con un certero remate desde el centro del campo. Tras anotar, el mediapunta levantó las manos formando un corazón en señal de disculpa, pero Costa no tomó bien la acción, sintiéndose expuesto ante el público presente.

El incidente ocurrió mientras el entrenador Francesco Farioli los llamaba a ambos para una charla en mitad de cancha. Tras un breve intercambio de palabras, Costa impactó por detrás a Mora, generando sorpresa entre los compañeros y los aficionados que siguieron el entrenamiento por el canal oficial del club y redes sociales. Muchos usuarios catalogaron la reacción del arquero como “injustificable” y mostraron apoyo al joven futbolista.

Posteriormente, Costa se defendió ante los medios del club, asegurando que Mora aprovechó un momento de descuido para marcar. “No sé si lo vieron, pero saqué una pelota del campo y fue solo esa la que tuve que despejar”, comentó, sin referirse al planchazo.

A pesar del momento tenso, el incidente se resolvió rápidamente y no afectó el rendimiento ni la moral del equipo. El Porto sigue líder en la Liga Portuguesa, con cuatro puntos de ventaja sobre el Sporting CP y un partido menos, mientras que en la Europa League se mantiene en zona de clasificación directa a octavos de final.

