“Entraron con machetes”: denuncian violenta toma de casa en Santa Cruz

Vecinos del barrio Florida, en Santa Cruz se movilizaron la noche de este martes para exigir mayor presencia y control de las autoridades, luego de que un propietario denunciara que su vivienda fue tomada por personas que se niegan a desalojar el inmueble y que, además, lo habrían amedrentado con armas blancas.

El vecino afectado relató que los ocupantes ingresaron inicialmente en horas de la tarde y regresaron por la noche con actitud violenta.

“Ayer a la una de la tarde vinieron con machete, eran siete personas. Después, a las nueve de la noche volvieron otra vez. Deben tres meses de alquiler, agua y luz, no pagaron nada. Yo quiero que esta gente se vaya”, manifestó.

Ante esta situación, la junta vecinal decidió reunirse y convocar a la Policía para intervenir como testigos del conflicto y resguardar la integridad del propietario. El presidente del barrio indicó que las personas adeudan varios meses y que se actuó en defensa del vecino.

Efectivos de la Estación Policial Integral (EPI) 9 llegaron al lugar para acompañar las acciones vecinales y evitar enfrentamientos. Un oficial explicó que toda intervención debe enmarcarse en la normativa vigente.

“Es importante mencionar que este tipo de situaciones deben resolverse respetando la normativa legal. Vamos a analizar el caso para determinar si corresponde realizar alguna acción inmediata. Actualmente se ha desplegado personal policial en distintas zonas vulnerables”, señaló.

Según la Policía, alrededor de 70 efectivos se encuentran patrullando los distritos 9, 12 y 3 como parte de un operativo preventivo. Los vecinos, por su parte, anunciaron que mantendrán alertas comunitarias para reforzar la seguridad y evitar nuevos hechos de violencia.

