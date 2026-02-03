Clima en Cochabamba: calor en la ciudad y lluvias leves en el trópico

El Centro de Monitoreo e Investigaciones Climáticas de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) informó que se registrará un incremento de temperaturas, con jornadas mayormente calurosas en la ciudad de Cochabamba y pocas lluvias en el trópico.

Según el reporte, las temperaturas oscilarán entre los 13 y 28 grados Celsius. Desde este martes y hasta el viernes, e incluso el sábado, se prevén picos de calor que alcanzarán los 27 y 28 grados, especialmente durante las horas del mediodía y la tarde.

En cuanto al trópico de Cochabamba, desde el centro de monitoreo se indicó que se esperan precipitaciones leves y dispersas propios de la temporada.

Asimismo, se comunicó que el aumento de la temperatura se debe en parte a una mayor presencia de humedad en el ambiente, lo que genera una sensación térmica más elevada.

No obstante, el informe destaca que la calidad del aire en el valle se mantiene en un nivel regular, lo que contribuye a contar con un aire relativamente más limpio.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan a la población tomar previsiones ante el calor, mantenerse hidratados y evitar la exposición prolongada al sol en las horas de mayor radiación.

