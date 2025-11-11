TEMAS DE HOY:
Hallan a estudiantes de 15 y 16 años con cuchillos en la mochila; planeaban atacar a un compañero de 13

Según la denuncia de la madre del menor, el conflicto empezó porque su hijo se negó a consumir drogas que otros estudiantes le ofrecían.

Charles M. Flores

11/11/2025 13:06

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Dos estudiantes, de 15 y 16 años, fueron encontrados con cuchillos en sus mochilas, presuntamente para atacar a un compañero de 13 años a la salida del colegio. Según la denuncia de la madre del menor, el conflicto empezó porque su hijo se negó a consumir drogas que otros estudiantes le ofrecían.

La madre explicó que su hijo ya había recibido golpes diarios por parte de los dos estudiantes y un grupo de aproximadamente 15 compañeros.

“Mi hijo no quiso consumir drogas y por eso lo golpeaban todos los días. Tengo fotos y videos de los golpes en su cara”, dijo.

El momento más peligroso ocurrió cuando, después de que uno de los estudiantes fuera expulsado, un grupo de unas 20 personas rodeó al menor afuera del colegio. La madre aseguró que le dijeron:

“Ustedes agárrenlo y nosotros lo acuchillamos”. El director del colegio intervino a tiempo y evitó que lo lastimaran.

El director del colegio, Félix Condori, confirmó que encontraron dos cuchillos en la mochila del estudiante y que se tomó la medida de suspenderlo mientras se investiga. Según él, el alumno dijo que llevaba las armas para defenderse de otros estudiantes y de pandillas que presionan a los alumnos para que consuman drogas.

La madre del menor pidió que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia se haga presente en el colegio y denunció que las autoridades no informaron a la policía a tiempo. “El peligro sigue dentro del colegio. Deben proteger a los estudiantes”, afirmó.

 

