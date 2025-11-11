“Agárrenlo y nosotros lo acuchillamos”: madre denuncia que quisieron apuñalar a su hijo por no consumir sustancias

El director del centro educativo confirmó el hallazgo de los objetos punzocortantes y explicó que se procedió a la revisión disciplinaria y a la suspensión preventiva del estudiante implicado.
11/11/2025 14:02
“Agárrenlo y nosotros lo acuchillamos”. Con esa frase, un grupo de estudiantes habría intentado atacar a un menor de 13 años a la salida de un colegio en el Plan 3000, en Santa Cruz. Según la denuncia de la madre, el hecho se originó porque su hijo se negó a consumir drogas dentro de la unidad educativa.
La mujer relató que su hijo era golpeado a diario por dos estudiantes de 15 y 16 años, quienes junto a otros compañeros lo presionaban para que se uniera a su grupo y consumiera sustancias controladas.
“Fueron encontrados cuchillos en la mochila de un estudiante de 16 años, compañero de mi hijo. Todos saben que consumen dentro del colegio y mi hijo no quiso, por eso lo están golpeando todos los días. Mandé fotos de los golpes que tiene en el ojo y la boca, hay videos de cómo lo agreden en la calle”, denunció la madre.
El conflicto alcanzó su punto más grave cuando los adolescentes planificaron atacarlo con cuchillos.
La madre acusó al director de no haber activado los protocolos de protección. “El director me pide calma, pero no llamó a la Defensoría ni a la Policía. Se lo estaba guardando, esperando tal vez la muerte de mi hijo. El peligro sigue dentro del colegio”, reclamó.
