Fiscalía interviene oficinas de YPFB en Riberalta tras denuncias de sobreventa de combustible

Según informó el fiscal asignado al caso, Steven Heredia, hasta el momento, no hay personas aprehendidas, y que se citará a quienes estén involucrados en el proceso.

Charles M. Flores

11/11/2025 13:38

El fiscal asignado al caso, Steven Heredia. FOTO: Captura de pantalla. Composición CHMF.
Beni, Bolivia

El Ministerio Público intervino este martes las oficinas del Distrito Comercial Amazónico de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en Riberalta, tras la difusión de denuncias en redes sociales que señalan presuntos actos de corrupción en la comercialización de combustible.

Según informó el fiscal asignado al caso, Steven Heredia, “a consecuencia de una denuncia pública en las redes sociales, en las cuales se indicaba que funcionarios de YPFB estarían sobrevendiendo a muy alto precio combustible a terceras personas, se está llevando a cabo este acto investigativo. Se están allanando oficinas, secuestrando documentación, computadoras y algunos equipos celulares de funcionarios de esta distrital”.

Heredia aclaró que, hasta el momento, no hay personas aprehendidas, y que se citará a quienes estén involucrados en el proceso. El objetivo de la acción es recabar indicios que permitan confirmar si existieron cobros ilegales, manipulación de cupos o extorsiones durante la etapa crítica de abastecimiento de combustible en la región amazónica.

Las autoridades del Ministerio Público señalaron que la investigación continuará con entrevistas al personal, revisión de documentación y análisis de registros internos, con la finalidad de esclarecer los hechos.

 

 

