¡Repudiable! Un estudiante le tiró agua hirviendo a un maestro en Argentina

Un hecho de violencia ocurrido en una escuela de Córdoba, Argentina, generó conmoción en la comunidad educativa. Un estudiante de sexto año del Instituto San Buenaventura de Río Cuarto le arrojó agua hirviendo a un preceptor, quien tuvo que recibir atención psicológica por alteración emocional. El alumno fue suspendido por tres días y cambiado de división.

El incidente sucedió el pasado miércoles, pero trascendió recientemente tras la emisión de un comunicado oficial de la institución. Según informó el portal local Puntal, el preceptor aún no ha regresado a la escuela y no descarta presentar una denuncia policial.

Mientras tanto, la comunidad escolar expresó su rechazo al episodio: carteles en la escuela exigen sanciones más severas para el estudiante y muestran apoyo al docente agredido.

En el comunicado, la institución pidió resguardar la identidad de los involucrados y aclaró que las autoridades están trabajando con las partes implicadas:

“Corresponde precisar que se trató de un episodio en el que un estudiante arrojó agua caliente sobre un preceptor, situación que fue atendida y contenida por las autoridades de la escuela. Continuamos trabajando institucionalmente con los involucrados y todos los actores de nuestra institución”, señalaron.

El texto concluye con un llamado al respeto y a la convivencia dentro de la escuela:

“Pedimos, asimismo, respeto hacia toda la comunidad educativa, que afronta con dolor y profesionalidad este episodio y continúa con su tarea educativa con normalidad. Que este episodio sea también una oportunidad para renovar, como enseñaba San Francisco, el camino de la paz y el bien”.

Mira la programación en Red Uno Play