Cochabamba: Pelea en una chichería deja a un hombre herido de bala en la pierna

Un hecho de violencia se registró en una chichería de la zona sur de Cochabamba, donde un hombre de 31 años resultó herido de bala en una pierna durante una pelea. El caso es investigado por el delito de tentativa de homicidio y está en conocimiento del Ministerio Público.

Según el reporte preliminar de la Policía, el hombre se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas junto a su esposa, familiares y amigos, cuando notó que otro sujeto intentaba acercarse a su pareja. La situación generó una discusión que rápidamente escaló a una pelea.

Durante el altercado, uno de los involucrados sacó un arma de fuego y disparó contra el esposo de la mujer, provocándole una herida en el muslo.

La víctima fue trasladada de emergencia a un centro médico, y posteriormente derivada a un hospital especializado debido a la gravedad de la lesión.

Tras el hecho, el agresor y la mujer —esposa del herido— se dieron a la fuga, mientras la Policía inició operativos de búsqueda e investigación para dar con el responsable y esclarecer el caso.

Foto Red Uno

