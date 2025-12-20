Tragedia en Achocalla: Vagoneta se embarranca 150 metros dejando dos fallecidos

Un trágico accidente de tránsito conmocionó a la zona de Achocalla este fin de semana. Una vagoneta se embarrancó aproximadamente 150 metros de profundidad en la comunidad de Saythu, provocando la muerte instantánea de dos pasajeros y dejando al conductor herido de gravedad.

Operativo de rescate

El subcomandante departamental de la Policía de La Paz, Javier Salgueiro, informó que tras recibir el reporte, la jefatura de Achocalla y la unidad especializada BERSA (Brigada de Emergencia y Rescate del Cuerpo de Bomberos) se desplazaron al lugar para realizar las complejas tareas de extracción de los cuerpos y del sobreviviente.

"Se ha procedido al rescate en un terreno difícil, ya que el embarrancamiento era de unos 150 metros. Como resultado, tenemos dos personas fallecidas, una de sexo femenino y otra de sexo masculino", detalló la autoridad policial.

Situación de las víctimas

Fallecidos: Los dos pasajeros (un hombre y una mujer) perdieron la vida en el lugar. Sus familiares, presentes en la zona del siniestro, solicitaron que los restos no fueran llevados a la morgue judicial. Tras firmar un acta de oposición y recibir la autorización del fiscal de turno, los cuerpos fueron entregados a sus allegados.

Herido: El conductor de la vagoneta logró sobrevivir al impacto. Fue auxiliado y trasladado de emergencia a una clínica en la ciudad de El Alto para recibir atención médica especializada.

Las autoridades de Tránsito han iniciado las investigaciones para determinar las causas del accidente, evaluando si se debió a fallas mecánicas, exceso de velocidad o factores climáticos en la ruta hacia la comunidad de Saythu.

