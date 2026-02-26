Cochabamba: foro de ICAM reunió a 9 aspirantes a la Gobernación

La Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM) organizó con éxito un foro debate con los candidatos a la Gobernación de Cochabamba, donde participaron nueve de los diez postulantes al cargo. Solo faltó el candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC).

El evento permitió a los candidatos intercambiar sus propuestas y debatir sobre los desafíos del departamento, incluyendo desarrollo económico, energías renovables y gestión pública.

El presidente de ICAM, Wildo Dolz, destacó la importancia del foro y el potencial de Cochabamba en la generación de energía.

“Nuestro departamento genera el 35% de la energía eléctrica de todo el país y cuenta con condiciones geográficas para ser un puntal en energías renovables, hidroeléctricas y eólicas”, dijo.

Por su parte, el presidente del Comité Cívico de Cochabamba, Calixto Vázquez, criticó la falta de claridad en algunas propuestas de los candidatos:

“Hay confusión en algunas propuestas; en ciertos casos pareciera que los candidatos están postulando a alcalde. Queremos escuchar propuestas concretas en áreas como salud y medio ambiente, no acusaciones ni guerra sucia”.

El foro permitió a los asistentes conocer de manera directa los planes de los aspirantes a la Gobernación y se espera que este tipo de espacios fortalezcan el debate democrático en el departamento.

