Policial

Dictan tres años de cárcel a adolescente por secuestro de menor en Cuatro Cañadas

En el mismo proceso, otros cinco aprehendidos serán sometidos a audiencia de medidas cautelares la tarde de este jueves, de manera virtual.

Charles Muñoz Flores

26/02/2026 14:15

Un sentenciado y cinco a la espera de medidas cautelares. FOTO: NTV/RED UNO. Montaje CHMF.
Santa Cruz, Bolivia

Un adolescente de 17 años fue sentenciado a tres años de prisión por el delito de secuestro en grado de complicidad, tras participar en la privación de libertad de un menor de 14 años en el municipio de Cuatro Cañadas.

La determinación fue asumida por un Juzgado del menor durante una audiencia desarrollada en ese municipio. De acuerdo con los antecedentes del caso, el hecho ocurrió el pasado domingo, cuando la víctima fue reportada como desaparecida. Posteriormente se confirmó que los implicados exigían Bs 300.000 a cambio de su liberación.

En el mismo proceso, otros cinco aprehendidos serán sometidos a audiencia de medidas cautelares la tarde de este jueves, de manera virtual. El Ministerio Público anunció que solicitará la detención preventiva para los sindicados, mientras avanzan las investigaciones.

Asimismo, las autoridades informaron que se busca a una persona que habría planificado el hecho delictivo y que presuntamente tendría residencia en el Trópico de Cochabamba. Este individuo sería considerado el posible autor intelectual del secuestro.

El caso continúa en investigación mientras la Fiscalía coordina operativos para dar con el paradero del principal sospechoso y esclarecer la participación de cada uno de los involucrados.

 

