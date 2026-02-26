TEMAS DE HOY:
Secuestro en Cuatro Cañadasa Jhonny Fernández Corrupción

33ºC Santa Cruz de la Sierra

16ºC La Paz

26ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Extranjera intentaba poner en circulación $us 100 mil falsos en Cochabamba

El dinero estaba destinado a ser introducido en el mercado regular y en operaciones de cambio. La acusada fue aprehendida durante un control policial.

Cristina Cotari

26/02/2026 15:06

Los 100 mil dólares falsos. Foto: Red Uno
Cochabamba

Escuchar esta nota

El fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina, informó que una ciudadana peruana fue detenida tras ser sorprendida con 100 mil dólares falsos.

Según las investigaciones preliminares, el dinero tenía como finalidad ser puesto en circulación dentro del mercado regular y en transacciones de intercambio de moneda, constituyendo un riesgo para la economía local. Además, la acusada contaba con antecedentes penales.

La intervención surgió como parte de un control rutinario de la Policía Boliviana y estuvo inicialmente a cargo de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn), siendo luego derivada a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen  (Felcc) para investigaciones en delitos económicos.

La mujer se encuentra detenida y procesada mientras el Ministerio Público continúa recopilando indicios que permitan rastrear el origen del dinero, su destino y la posible participación de otras personas en esta actividad ilícita.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD