Extranjera intentaba poner en circulación $us 100 mil falsos en Cochabamba

El fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina, informó que una ciudadana peruana fue detenida tras ser sorprendida con 100 mil dólares falsos.

Según las investigaciones preliminares, el dinero tenía como finalidad ser puesto en circulación dentro del mercado regular y en transacciones de intercambio de moneda, constituyendo un riesgo para la economía local. Además, la acusada contaba con antecedentes penales.

La intervención surgió como parte de un control rutinario de la Policía Boliviana y estuvo inicialmente a cargo de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn), siendo luego derivada a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) para investigaciones en delitos económicos.

La mujer se encuentra detenida y procesada mientras el Ministerio Público continúa recopilando indicios que permitan rastrear el origen del dinero, su destino y la posible participación de otras personas en esta actividad ilícita.

Mira la programación en Red Uno Play