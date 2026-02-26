“Único en el mundo”: Paz elogia cholets alteños junto al presidente de la CAF

En el marco de la suscripción de acuerdos con entidades públicas y privadas, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Rodrigo Paz, y el presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Sergio Díaz-Granados, visitaron este jueves un cholet en la ciudad de El Alto.

Las autoridades llegaron al mediodía al Cholet Crucero de Los Andes, un edificio de 12 pisos ubicado en la zona Alto Lima del Distrito 6, donde se realizó la firma de convenios por millones de dólares entre el organismo multilateral y distintas instituciones nacionales.

“Único en el mundo”

Durante el acto, el jefe de Estado destacó la singularidad de estas edificaciones que combinan identidad cultural andina con diseño contemporáneo.

“Esto es creer en la Patria, esto es único en el mundo (…), no hay en Sudamérica”, afirmó.

Paz también subrayó que es la primera vez que una institución como la CAF desarrolla una actividad oficial en la urbe alteña, resaltando la importancia simbólica y económica del hecho.

Admiración por la identidad alteña

Por su parte, Díaz-Granados expresó su entusiasmo tras su primera visita a un cholet.

“La cultura de El Alto contagia visualmente y emociona (…). Un gran honor estar aquí”, manifestó.

El titular de la CAF señaló además su interés en que futuras actividades del organismo puedan desarrollarse en este tipo de espacios, destacando la conexión cultural que encuentra en Bolivia a través de la música, la danza y la artesanía.

Cooperación para el desarrollo

La visita se realizó como parte de una agenda orientada a fortalecer la cooperación financiera y técnica en áreas estratégicas para el desarrollo del país, en un escenario que simboliza el crecimiento económico y la identidad cultural de El Alto.

