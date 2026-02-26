“Abrimos nuevas puertas al desarrollo”: Gobierno destaca visita de la CAF tras nueve años

Luego de nueve años, el Gobierno boliviano recibió con optimismo la visita del presidente del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Sergio Díaz-Granados, este jueves, en un encuentro que marcó un nuevo impulso a la relación entre Bolivia y el organismo multilateral.

Desde el Ejecutivo se destacó que el fortalecimiento de la alianza estratégica con la CAF es clave para abrir nuevas puertas al desarrollo del país. La visita se produjo en un contexto de reactivación económica y búsqueda de financiamiento para proyectos de alto impacto.

“Tras nueve años, recibimos con optimismo la visita del presidente de la CAF a Bolivia. El fortalecimiento de nuestra alianza estratégica es clave para abrir nuevas puertas al desarrollo”, publicó el presidente Rodrigo Paz en su cuenta de X.

Subrayó que el objetivo es consolidar una integración real que se traduzca en oportunidades concretas para la población.

“Trabajamos por una integración que se refleje en infraestructura, estabilidad y beneficios directos para todas las familias bolivianas”, aseguró.

Asimismo, dijo que se reafirmó la apuesta por una gestión eficiente con visión de futuro, orientada a concretar proyectos que fortalezcan la infraestructura, impulsen la economía y generen condiciones de crecimiento sostenible en todo el territorio nacional.

