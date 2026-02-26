TEMAS DE HOY:
Jhonny Fernández Corrupción Audiencia Jhonny Fernández

32ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

“Abrimos nuevas puertas al desarrollo”: Gobierno destaca visita de la CAF tras nueve años

La visita del titular de la CAF abre una nueva etapa en la relación bilateral, con el propósito de consolidar acuerdos que contribuyan al desarrollo integral del país.

Red Uno de Bolivia

26/02/2026 13:21

Foto: El presidente Rodrigo Paz. APG
Bolivia

Escuchar esta nota

Luego de nueve años, el Gobierno boliviano recibió con optimismo la visita del presidente del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Sergio Díaz-Granados, este jueves, en un encuentro que marcó un nuevo impulso a la relación entre Bolivia y el organismo multilateral.

Desde el Ejecutivo se destacó que el fortalecimiento de la alianza estratégica con la CAF es clave para abrir nuevas puertas al desarrollo del país. La visita se produjo en un contexto de reactivación económica y búsqueda de financiamiento para proyectos de alto impacto.

“Tras nueve años, recibimos con optimismo la visita del presidente de la CAF a Bolivia. El fortalecimiento de nuestra alianza estratégica es clave para abrir nuevas puertas al desarrollo”, publicó el presidente Rodrigo Paz en su cuenta de X.

 

Subrayó que el objetivo es consolidar una integración real que se traduzca en oportunidades concretas para la población.

“Trabajamos por una integración que se refleje en infraestructura, estabilidad y beneficios directos para todas las familias bolivianas”, aseguró.

Asimismo, dijo que se reafirmó la apuesta por una gestión eficiente con visión de futuro, orientada a concretar proyectos que fortalezcan la infraestructura, impulsen la economía y generen condiciones de crecimiento sostenible en todo el territorio nacional.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD