Viceministro Jiménez: "Bolivia genera confianza internacional en el Foro de la CAF"

La participación de Bolivia en el Foro Económico de la CAF, que se desarrolla en Panamá, refleja un esfuerzo estratégico del país por consolidar su imagen internacional y generar confianza entre inversionistas y organismos multilaterales, según destacó el viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo, Fernando Jiménez.

Jiménez señaló que la primera jornada del evento ha dejado sensaciones muy positivas para Bolivia.

“Después de mucho tiempo, los bolivianos nos sentimos emocionados. Ha sido una jornada muy positiva porque hemos podido presentar una nueva imagen de la Bolivia del tricentenario ante empresarios, líderes influyentes y expertos globales”, afirmó.

El viceministro destacó que este foro permitió mostrar la confianza que la comunidad internacional tiene en la gestión del presidente Rodrigo Paz durante sus primeras 12 semanas de gobierno.

“Se ha presentado un nuevo tipo de relación que Bolivia está planteando, con mayor transparencia y visión de desarrollo sostenible, y la respuesta de los asistentes ha sido alentadora”, agregó.

Jiménez resaltó además la magnitud de la representación boliviana, que superó las 100 personas entre autoridades y empresarios, frente a las escasas 10 personas que participaron el año pasado.

El viceministro indicó que la jornada también permitió mostrar al mundo la potencialidad exportadora de Bolivia. Productos como almendra dulce y salada, cuñapé, chocolate, vinos de altura, café, miel, quinua, textiles de alpaca y chía captaron el interés de empresas internacionales, que buscan oportunidades de inversión en el país.

Respecto a los resultados concretos, el viceministro señaló que los anuncios sobre acuerdos y compromisos se darán a conocer al cierre del foro, pero adelantó que Bolivia busca traducir la confianza internacional en acceso a nuevos programas y proyectos con financiamiento externo.

“Esperamos que esta jornada marque un antes y un después en la manera en que Bolivia se relaciona con el mundo, fortaleciendo la colaboración entre el sector público y privado y posicionando al país en cadenas de valor regionales y globales”, concluyó Jiménez.

