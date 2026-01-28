El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, reconoció que la inestabilidad política y los constantes cambios en la dirección de la política económica durante las últimas dos décadas convirtieron a Bolivia en un destino poco atractivo para la inversión extranjera.

Durante una intervención ante el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe- en alianza con el Gobierno de Panamá, la autoridad afirmó que el principal problema para los inversores no es atravesar un mal año económico, sino la volatilidad y la incertidumbre en las reglas de juego. “Una regla que cambia de un día para otro es el mayor riesgo para la inversión, y eso ha sido parte de nuestra historia reciente”, señaló.

Espinoza explicó que la confianza, condición clave para el crecimiento, depende de dos pilares: impulsar la inversión productiva, especialmente la orientada a la exportación, y fortalecer el consumo interno mediante la protección sostenida de los ingresos reales de la población.

Inflación y estabilidad, ejes centrales

El ministro sostuvo que la inflación es el factor que más deteriora cualquier política económica, ya que erosiona el poder adquisitivo y genera inestabilidad social y política. En ese sentido, afirmó que la estabilidad macroeconómica previsibilidad en precios, tasas de interés y tipo de cambio es esencial para sostener el crecimiento del ingreso real y reducir riesgos políticos.

“Si logramos estabilidad macroeconómica, reducimos incertidumbre y fortalecemos tanto la inversión como el consumo”, afirmó.

El giro en la política de combustibles

Como parte de las medidas adoptadas en las últimas 11 semanas, el Gobierno ejecutó un “sinceramiento” del sistema de precios de los combustibles. Espinoza calificó como un “incentivo perverso” el congelamiento del precio de la gasolina durante 20 años, lo que según dijo fomentó el contrabando y desvió recursos públicos hacia actividades ilegales.

“Gran parte del esfuerzo fiscal para importar combustibles se diluía en contrabando. Eso se ha eliminado de una sola vez”, aseguró.

La autoridad defendió el ajuste como una decisión necesaria para ordenar las cuentas fiscales y enviar señales claras al mercado sobre la nueva orientación económica.

Menor margen fiscal, mayor rol del sector privado

Espinoza reconoció que Bolivia enfrenta un escenario de menor margen fiscal, con un déficit elevado que deberá reducirse progresivamente en los próximos años. En ese contexto, planteó que el Estado dejará de ser el principal motor de la inversión y pasará a cumplir un rol facilitador.

“El Estado ya no será el que más invierta, sino el que reduzca riesgos y genere un entorno de confianza para el empresario nacional y extranjero”, sostuvo.

La estrategia apunta a articular inversión pública y privada en sectores estratégicos como minería, gas, energía e infraestructura, promoviendo además la inserción del país en cadenas globales de valor. Según el ministro, Bolivia debe pensarse como un “portafolio país” que combine recursos naturales, producción de alimentos y potencial energético.

¿Por qué la estabilidad macroeconómica es clave para crecer?

La estabilidad macroeconómica es fundamental porque:

Reduce la incertidumbre: Inversores y consumidores toman decisiones de largo plazo solo cuando pueden prever precios, costos y reglas.

Protege el ingreso real: Inflación alta significa pérdida de poder adquisitivo, menor consumo y más conflictividad social.

Baja el costo del financiamiento: Menor riesgo país implica tasas de interés más bajas y mayor acceso al crédito.

Atrae inversión extranjera directa (IED): El capital global busca estabilidad jurídica, política y macroeconómica.

Sin estabilidad, el crecimiento suele ser corto, volátil y dependiente del gasto público, algo difícil de sostener con restricciones fiscales.

Impacto de las medidas recientes en expectativas

Las políticas anunciadas como la corrección de precios de combustibles, el intento de ordenar el tipo de cambio y la señal de disciplina fiscal pueden generar efectos mixtos:

Positivos a mediano plazo

Mejora de la credibilidad si se sostienen en el tiempo

Reducción de distorsiones fiscales

Señales claras de cambio de modelo económico

Mejores perspectivas para inversión privada

Costos de corto plazo

Presión inflacionaria inicial

Caída temporal del consumo

Mayor sensibilidad social y política

El impacto final dependerá de la consistencia del programa y de la capacidad del Gobierno para mantener reglas estables.

Perspectivas de crecimiento y estrategia de inversión

El crecimiento económico en los próximos años dependerá de tres factores clave:

Recuperar la inversión privada

Con menor espacio fiscal, el motor del crecimiento deberá venir del sector privado. Para ello se requiere:

Seguridad jurídica

Estabilidad tributaria

Reglas claras en sectores estratégicos

Inversión pública más estratégica

El Estado puede priorizar infraestructura, energía y logística para reducir costos al sector productivo en lugar de expandir gasto corriente.

Integración a cadenas globales

Bolivia tiene oportunidades en:

Minería (litio y minerales críticos)

Energía y gas

Agroindustria

Servicios vinculados a datos y energía

Si logra combinar estabilidad macroeconómica, apertura a la inversión y una estrategia productiva clara, Bolivia podría transitar de un crecimiento impulsado por gasto público a uno basado en productividad e inversión, afirmó Espinoza.

