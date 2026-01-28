TEMAS DE HOY:
Economía

Grupo Kuljis participa en panel boliviano del Foro Económico CAF

Líderes del sector público y privado exponen su hoja de ruta ante los ojos de los inversores más importantes de América Latina y el Caribe.

Miguel Ángel Roca Villamontes

28/01/2026 16:04

Grupo Kuljis participa en panel boliviano del Foro Económico CAF. Foto: AFP

Este miércoles, la delegación boliviana entra en acción en el Foro Económico CAF, donde expondrá el potencial de crecimiento sostenible e inclusivo del país, en un espacio que reúne a líderes del sector público y privado de la región.

Entre los participantes se encuentra Marilyn Cochamanidis, vicepresidenta corporativa del Grupo Kuljis Cochamanidis, quien formará parte del panel boliviano, integrado por representantes del ámbito público y empresarial.

Durante el panel, los expositores abordarán la necesidad de impulsar reformas, marcos regulatorios y alianzas estratégicas que permitan a Bolivia consolidar un modelo de desarrollo basado en la estabilidad macroeconómica, la creación de empleos de calidad y la sostenibilidad ambiental.

El Foro Económico CAF se constituye en una plataforma clave para el intercambio de experiencias y propuestas orientadas a fortalecer el crecimiento y la competitividad de los países de América Latina y el Caribe.

 

Nota en desarrollo... 

