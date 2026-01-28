Paz: "Si a Latinoamérica le va bien, a Bolivia le va a ir muy bien"

Durante su discurso en el acto de inauguración del Foro Económico CAF, que se desarrolla en Panamá, el presidente Rodrigo Paz afirmó que el hemisferio sur refleja hoy un mayor factor de unidad, transparencia y diálogo, lo que constituye una señal positiva para el escenario global.

En su intervención, el mandatario sostuvo que, a diferencia de otros espacios internacionales, en América Latina se percibe una mayor disposición al diálogo y a la construcción colectiva.

Paz remarcó que uno de los principales desafíos de América Latina es construir su destino sobre la base de la verdad, como fundamento para generar institucionalidad sólida y confianza. En ese sentido, planteó la necesidad de avanzar hacia una cultura de la confianza verificable, en la que los beneficios alcancen a los hombres y mujeres de la región.

“Hoy es la oportunidad para que Latinoamérica construya una cultura de la confianza verificable, porque Bolivia tiene grandes oportunidades a futuro. Si a ustedes les va bien, a Bolivia le va a ir bien”, señaló el mandatario.

En el ámbito político y económico, el presidente cuestionó el uso de la ideología como criterio de política pública, al recordar que en 2008, por decisiones ideológicas, Bolivia rompió relaciones comerciales con Estados Unidos, lo que derivó la pérdida de más de 40.000 empleos y más de 500 millones de dólares en exportaciones, afectando especialmente a la ciudad de El Alto.

“Las ideologías no dan de comer. Lo que da de comer es el empleo”, afirmó Paz, al señalar que cerrar mercados por razones ideológicas significó dejar a miles de personas sin trabajo y sin oportunidades, más allá del país con el que se mantuvieran relaciones comerciales.

El mandatario aseguró que Bolivia, tras más de 20 años de un modelo de gestión estatal centralizado, ha asumido el desafío de hablar con la verdad, tanto en el ámbito interno como externo, como base para construir confianza y proyectar el futuro económico del país. “Bolivia tiene grandes oportunidades a futuro, pero Bolivia solo es viable si la región es viable”, sostuvo.

Finalmente, Paz llamó a los países de América Latina a adaptarse a los cambios globales y avanzar hacia economías de transformación constante, con capacidad de adaptación y protagonismo regional.

