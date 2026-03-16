¡Comienza la verdadera batalla! Duelo de Voces ya tiene a sus 16 participantes

Tras concluir la etapa de audiciones en vivo, el programa La Gran Batalla – Duelo de Voces ya tiene definidos a sus 16 participantes finalistas, quienes desde esta noche iniciarán la fase más intensa del certamen.

A partir de este lunes, cada concursante será asignado a un coach de canto que lo acompañará en su proceso de preparación, afinando su técnica, estilo y presencia escénica para enfrentar las presentaciones en vivo.

Mentores que formarán a las nuevas voces

El equipo de mentores está integrado por reconocidos artistas que guiarán a los participantes durante la competencia:

Vanesa Añez

Lilibeth Temo

Maisa Roca

David Dionich

Ellos tendrán la misión de trabajar la interpretación, el estilo y la presencia escénica, ayudando a los concursantes a transformar cada actuación en un verdadero espectáculo.

El equipo que construye el sonido del show

La calidad musical del programa también estará respaldada por un equipo de productores con amplia trayectoria:

Franklin Trigo

Jesús Oliva

Juan Pablo Ojeda

Carlos Pérez

Ellos serán los encargados de trabajar en los arreglos musicales, el sonido y la producción artística, asegurando que cada presentación tenga el máximo nivel.

Esta noche empieza la batalla

La competencia promete talento, emoción y grandes interpretaciones en una nueva etapa donde cada presentación será decisiva.

No te pierdas el inicio de esta nueva fase de La Gran Batalla – Duelo de Voces, hoy a las 20:45, por Red Uno de Bolivia y a través de sus plataformas digitales.

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