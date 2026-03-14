Duelo de benianos en La Gran Batalla: Ronny Rojas mantiene su silla y Esteban Bocchitti se despide

La tensión creció en La Gran Batalla – Duelo de Voces con la presentación del penúltimo participante de la noche de audiciones, Esteban Bocchitti, representante de Santa Ana de Yacuma, en el departamento del Beni.

El joven de 28 años, que trabaja en una pizzería donde también canta para sus clientes, se ha ganado el cariño de la gente gracias a su talento y carisma.

Con la ilusión de conquistar al jurado, Esteban subió al escenario interpretando “Por amarte” del cantante mexicano Pepe Aguilar, logrando una actuación que impresionó tanto al público como a los jueces.

Tras la presentación, el jurado decidió elevar la tensión de la competencia.

“Los jueces hemos decidido Duelo de Voces, y va a pasar al escenario Ronny Rojas”, anunció Diego Ríos.

Ronny Rojas, un joven de 24 años también proveniente del Beni, había conseguido previamente una silla tras interpretar “Me volví a acordar de ti” de Los Ángeles de Charly, llevando al escenario un ritmo de cumbia que logró convencer al jurado.

Para el enfrentamiento, ambos participantes fueron desafiados a interpretar “Fría”, del reconocido grupo boliviano Los Kjarkas, un tema cargado de emoción y sentimiento.

Tras escuchar las dos presentaciones, los jueces deliberaron y tomaron una decisión final.

“Hay un resultado de este duelo, felicidades chicos… quien se queda con la silla es Ronny Rojas”, anunció Tito Larenti.

Con alegría y emoción, Ronny regresó a su silla para continuar en competencia, mientras que Esteban Bocchitti tuvo que despedirse del escenario, cerrando así uno de los duelos más intensos de la noche en La Gran Batalla – Duelo de Voces.

Mira la programación en Red Uno Play