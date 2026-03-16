¡Vergonzoso! Jugador lanza una botella y golpea a un hincha, haciéndolo llorar

Jordan Thompson desató su ira tras la derrota ante Norwich City, provocando la condena de expertos y generando conmoción entre los aficionados. 

Martin Suarez Vargas

16/03/2026 15:27

En el círculo jugador pateando el balón a las graderías, en las graderías la mujer impactada por el esférico. Foto: Skay Sport.
Inglaterra.

La frustración dentro del Preston North End alcanzó un punto crítico durante la derrota 2-0 frente al Norwich City, cuando el centrocampista Jordan Thompson pateó una botella que golpeó en la cabeza a un hincha en las graderías, provocando que el aficionado rompiera a llorar.

El incidente ocurrió tras la sustitución de Thompson en el minuto 65, mientras su equipo ya perdía por dos goles. El jugador de 29 años desahogó su enojo con el objeto, en un acto que fue condenado por el experto en arbitraje de Sky Sports, Dermot Gallagher.

“Tiene suerte de que no lo vieran, porque sin duda habría sido tarjeta roja ese día”, aseguró Gallagher, enfatizando que el comportamiento de Thompson habría merecido la expulsión inmediata.

El Preston North End atraviesa una racha complicada: ha ganado solo un partido de los últimos 12 en el Championship, perdió los últimos cuatro de forma consecutiva y acumula más de dos meses sin triunfar fuera de casa. Esta serie de resultados ha provocado que el equipo, que aspiraba a los playoffs durante la primera mitad de la temporada, caiga al 17º puesto, lejos de las expectativas.

La frustración dentro del campamento parece en aumento, evidenciada por el comportamiento de Thompson y la creciente presión sobre el equipo para revertir su situación en la tabla de posiciones.

