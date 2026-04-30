Fiscalía prepara imputación por accidente que dejó 9 fallecidos en Oruro

El fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, informó que el conductor del bus involucrado en el accidente que dejó nueve personas fallecidas y 22 heridos no contaba con licencia de conducir y no tenía la experiencia necesaria para operar un vehículo de transporte internacional.

“Lo más trágico en el presente caso es que tenemos nueve familias enlutadas, incluso un bebé que ha fallecido a consecuencia de este hecho”, declaró Morales, al referirse a la magnitud del siniestro que dejó el vehículo completamente destrozado tras arrastrarse varios metros sobre la vía.

Según la autoridad, el chofer, de 25 años y de nacionalidad boliviana, no estaba habilitado para conducir este tipo de motorizados.

“No se ha encontrado su licencia y además no estaba capacitado para conducir un bus de esta categoría”, afirmó.

El conductor se encuentra entre los heridos, bajo custodia policial en un centro médico, mientras se prepara su imputación formal por los delitos de homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito.

De manera preliminar, el Ministerio Público maneja como principal hipótesis el exceso de velocidad.

“Se estima que el conductor habría perdido el control del vehículo, posiblemente por cansancio o somnolencia, lo que será confirmado mediante pericias”, explicó Morales.

Asimismo, se realizaron pruebas de alcoholemia al conductor para determinar si estaba bajo influencia de sustancias al momento del hecho. También se investigan posibles fallas mecánicas.

En relación a los heridos, estos fueron trasladados a distintos centros de salud del departamento, mientras que los familiares ya comenzaron a llegar para brindar apoyo. El Ministerio Público habilitó mecanismos para facilitar información sobre las víctimas.

Respecto a las pertenencias de los pasajeros, las autoridades informaron que el buzón de carga fue precintado y que las maletas serán entregadas a los familiares bajo protocolos de seguridad.

Morales indicó que se analiza la cobertura de seguros, tanto a nivel nacional como internacional, para determinar la responsabilidad en el pago de indemnizaciones a las víctimas y sus familias.

“Estamos a la espera de establecer si corresponde la aplicación del seguro obligatorio o algún seguro internacional, considerando que el bus tenía placa extranjera”, indicó.

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