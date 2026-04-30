El Alto: Taxista choca su propio vehículo para no ser atracado

Un taxista en El Alto recurrió a un drástico método para evitar un robo: chocó su propio vehículo contra un muro. El incidente, ocurrido en la zona de Villa Adela, desató una respuesta de la comunidad y dejó una serie de dudas sobre la actuación de la policía.

En un operativo de autodefensa inusual, un taxista en la zona de Villa Adela en El Alto colisionó intencionadamente su vehículo contra un muro para escapar de un intento de atraco mientras transportaba a un pasajero. Este acto de desesperación fue captado por las cámaras de seguridad del lugar, donde se observa cómo el conductor, después de la colisión, enfrenta al presunto ladrón, quien rápidamente huyó del lugar.

Reacción de los vecinos y actuación policial

La policía fue llamada por los vecinos alarmados, pero la intervención oficial se dio con confusión. En lugar de detener al delincuente, los agentes detuvieron al taxista, quien explicó que el atracador lo había cogoteado mientras estaban en ruta. Los vecinos que detuvieron al presunto delincuente expresaron su descontento con la actuación policial y pidieron que se esclarezca el caso.

Testimonio del taxista y los vecinos

El taxista relató que el atracador lo había amenazado y, al darse cuenta de la situación, decidió acelerar para intentar escapar del robo. Tras la colisión, el delincuente huyó, mientras que los vecinos intervinieron y detuvieron al sospechoso. Sin embargo, la policía detuvo al conductor bajo cargos de accidente de tránsito.

La comunidad de Villa Adela exige respuestas

"Esto no es un accidente común, el taxista actuó para defenderse del asalto", aseguraron los vecinos. Enfatizaron la preocupación por la creciente inseguridad en la zona, pidiendo que las autoridades refuercen la presencia policial y tomen medidas efectivas para prevenir más incidentes de delincuencia.

Este hecho pone nuevamente en evidencia las deficiencias en la seguridad pública en El Alto, mientras los vecinos y ciudadanos siguen exigiendo respuestas y soluciones rápidas. La comunidad espera que el delincuente sea debidamente investigado y procesado, y que los ciudadanos puedan sentirse más seguros

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