Montero: Joven acusado de matar a su padre a puñaladas se abstiene de declarar

Tras ser aprehendido por el violento asesinato de su progenitor en Montero, el joven de 26 años decidió abstenerse de prestar su declaración informativa ante las autoridades competentes. Esta postura legal se produce luego de que el sospechoso confesara inicialmente el crimen a la Policía, intentando previamente ocultar el hecho bajo una falsa denuncia de robo.

El Ministerio Público ha confirmado que el sujeto será cautelado en las próximas horas bajo el cargo de parricidio, delito que conlleva las penas más severas del código penal boliviano. La investigación técnica de la Felcc continúa recopilando pruebas, a pesar de la negativa del sindicado a brindar mayores detalles sobre el ataque.

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca sostuvo que el Ministerio Público buscará que el acusado se someta a un procedimiento abreviado, logrando así una condena en menor tiempo.

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