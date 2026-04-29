Choferes se reúnen en ampliado para definir paro y bloqueos en todo el país

La Federación Sindical de Choferes de Bolivia sostendrá este miércoles un ampliado nacional en Santa Cruz para definir posibles medidas de presión, entre ellas un paro y bloqueos de carreteras y fronteras, ante la falta de respuestas del Gobierno por la crisis de combustibles.

Bismark Daza, dirigente del transporte federado en Santa Cruz, informó que en la reunión participarán representantes de 11 federaciones del país, quienes debatirán cuatro demandas centrales del sector.

Entre los puntos a tratar están el resarcimiento por los daños ocasionados por la gasolina de mala calidad, el mal estado de las carreteras, la adquisición inmediata de cilindros y el incumplimiento de compromisos asumidos previamente por autoridades nacionales.

“Ya hubo compromisos con dos ministros y no se ha cumplido nada. Para nosotros esto es una burla”, manifestó Daza, al señalar que el sector ya no buscará diálogo con ministros, sino directamente con el presidente.

El dirigente advirtió que las bases podrían definir medidas contundentes como bloqueos nacionales si no existe una solución inmediata a sus demandas.

El ampliado se desarrolla en medio del malestar de distintos sectores productivos y del transporte por la irregular provisión de combustible en varias regiones del país.

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