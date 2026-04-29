Sin salidas a Nor Yungas: transporte se suma a bloqueos y movilizaciones

Las salidas hacia Nor Yungas desde la Terminal Minasa, en la ciudad de La Paz, fueron suspendidas por determinación de los sindicatos de transporte, que además anunciaron su respaldo a las movilizaciones que se desarrollan en la región.

La medida fue asumida por la Federación de Transporte Los Yungas, en rechazo a la mala calidad del combustible y al estado de las carreteras, problemas que —según el sector— afectan directamente su trabajo diario.

“Se ha determinado suspender las salidas y apoyar las medidas de presión ante la falta de soluciones”, indicaron dirigentes del transporte.

La protesta también es respaldada por otros sindicatos que operan en la Terminal Minasa, cuyos afiliados decidieron paralizar actividades y sumarse a la marcha, intensificando así el conflicto en el norte paceño.

Por su parte, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) confirmó que el paso por el sector de Turpo Cala permanece completamente interrumpido debido a bloqueos, lo que imposibilita la circulación de vehículos hacia los Yungas.

En paralelo, desde Caranavi se reporta el fortalecimiento de las movilizaciones con la llegada de nuevos sectores, mientras se prevé que la marcha continúe avanzando hacia la cumbre en las próximas horas.

El conflicto, marcado por demandas vinculadas al abastecimiento de combustible y la infraestructura vial, mantiene en vilo a la población y agrava la interrupción del transporte hacia una de las principales regiones productivas del departamento.

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