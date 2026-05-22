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Magisterio urbano anuncia que continuará con movilizaciones en La Paz

El sector asegura que mantendrá sus medidas de presión y cuestiona la suspensión de movilizaciones asumida por dirigencias nacionales.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

22/05/2026 14:22

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Foto: Magisterio Urbano ratifica movilizaciones. APG.
La Paz

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El Magisterio Urbano Paceño anunció que continuará con sus medidas de presión y presentó una serie de demandas económicas y estructurales, entre ellas la estatización de la agroindustria, la banca privada y un mayor control estatal sobre el comercio exterior.

Durante una intervención pública, representantes del sector afirmaron que estas propuestas forman parte de una agenda impulsada por los trabajadores y sectores movilizados.

“El propio presidente ha indicado que la agroindustria más de $us 8.500 millones exporta al año y no pagan nada de regalías y de impuestos”, señaló José Luis Álvarez, representante del Magisterio Urbano.

A partir de esa evaluación, los dirigentes plantearon avanzar hacia un mayor control estatal sobre sectores estratégicos de la economía.

“Se debe estatizar también la banca privada y obviamente la necesidad de tener el control en el comercio exterior”, manifestaron.

Asimismo, ratificaron otras demandas vinculadas a derechos laborales y educación, entre ellas un incremento salarial, jubilación con el 100% y el rechazo a procesos de descentralización educativa.

El sector también cuestionó la decisión de algunas dirigencias nacionales de suspender las medidas de presión y aseguró que el magisterio paceño mantendrá sus acciones de protesta.

Según indicaron, la decisión fue asumida en coordinación con un comité electoral, un consejo consultivo y una asamblea del sector.

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