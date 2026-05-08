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COB ratifica medidas de presión y convoca a sectores afiliados a movilizarse

El instructivo fue emitido por el Comité Ejecutivo Nacional de la COB como parte del cuarto día de protestas determinadas en el Cabildo Nacional.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

08/05/2026 12:51

Foto: Miembros de la COB dirigen manifestaciones en la Sede de Gobierno. APG.
La Paz

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La Central Obrera Boliviana (COB) convocó a una nueva jornada de movilización en la ciudad de La Paz para este viernes 8 de mayo, en el marco del paro movilizado indefinido determinado durante el Cabildo Nacional.

A través del instructivo C.O.B. – CEN N.º 036/2026, el Comité Ejecutivo Nacional llamó a sus organizaciones afiliadas, confederaciones, federaciones nacionales, COD’s, COR’s y al pueblo en general a concentrarse desde las 15:00 en inmediaciones de la Cervecería Boliviana.

Foto: Instructivo de la Central Obrera Boliviana (COB). COB

Según el documento emitido el 7 de mayo en la ciudad de La Paz, la convocatoria corresponde al cuarto día de movilización impulsado por el ente matriz de los trabajadores.

“La Central Obrera Boliviana, en cumplimiento de las determinaciones orgánicas del Cabildo Nacional que determinó paro movilizado indefinido, convoca a nuestras organizaciones afiliadas (…) a concentrarse en la ciudad de La Paz”, señala parte del instructivo.

Medidas de presión se intensifican

La COB indicó que las medidas de presión continuarán “hasta que nuestras demandas sean atendidas”, aunque en el documento no se detallan nuevamente las exigencias planteadas por el sector.

La convocatoria se da en medio de diferentes movilizaciones y protestas registradas en el país durante los últimos días, mientras diversos sectores mantienen demandas relacionadas con temas económicos y laborales.

El instructivo fue difundido oficialmente entre las organizaciones afiliadas para garantizar la participación en la movilización prevista para este viernes.

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