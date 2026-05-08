“No nos pueden engañar, conocemos la realidad”: Alcaldesa exige soluciones en tranca de Yacuses

Silvia Aguilera, de 37 años, asumió oficialmente la alcaldía de El Carmen Rivero Tórrez, municipio cruceño, con el compromiso de honrar el legado político de su familia. "Gracias a Dios he tenido a un mentor como mi padre, y al tener el mismo cargo que él, tengo la vara alta de hacerlo mejor", afirmó la autoridad tras su posesión.

La nueva alcaldesa enfatizó que la ubicación de la región, a más de 400 kilómetros de Santa Cruz, impone retos logísticos que dificultan el comercio convencional.

Ante este escenario, Aguilera subrayó con determinación que "la única fuente de explorar recursos es el turismo, y nuestros planes son fomentar esta actividad para activar la economía local".

Denuncias de extorsión en puestos de control

Uno de los puntos más críticos de su agenda es la situación en la tranca de Yacuses, donde presuntamente se reportan constantes abusos contra visitantes y pequeños comerciantes.

"Al brasilero que entra con placa de Mercosur lo extorsionan, mientras los vehículos ‘chutos’ pasan como reyes en las trancas", denunció la autoridad respecto a la disparidad en los controles.

La autoridad hizo un llamado vehemente para que se respete la reciprocidad internacional y los acuerdos históricos que facilitan el flujo vehicular en la zona fronteriza. "Queremos que se respete el Tratado de Roboré, pues en Brasil lo cumplen y permiten que nuestras placas lleguen a lugares como Bonito", explicó Aguilera.

Para la alcaldesa, los actuales puestos de control no cumplen con su rol fundamental de interceptar cargamentos ilícitos, ya que existen rutas alternativas evidentes. "Atrás de la tranca hay caminos por donde pasa el narcotráfico y el contrabando, por eso no nos pueden engañar a nosotros que vivimos la realidad", sentenció con firmeza.

Un llamado a las soluciones estructurales

Finalmente, Aguilera reconoció que existe voluntad de diálogo con la Aduana Nacional, pero exigió que las promesas se traduzcan en beneficios tangibles para la población.

"Queremos ayudar a Bolivia, pero no podemos engañar al ciudadano ni fomentar las cosas ilegales bajo el pretexto de un control ineficiente", concluyó la alcaldesa.

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