Legisladores exigen claridad en el caso de las 32 maletas

La senadora Claudia Mallón y el diputado Ricardo Rada comentaron recientemente sobre las investigaciones en curso relacionadas con las 32 maletas y la corrupción dentro de las instituciones estatales, como Aduanas. Ambos legisladores expresaron sus preocupaciones sobre las contradicciones en las declaraciones del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, y la falta de claridad en torno a los hechos ocurridos.

El caso de las 32 maletas

Mallón subrayó que la falta de respuestas claras sobre el contenido y destino de las 32 maletas ha generado dudas tanto en los parlamentarios como en la población.

“El ministro ha dado respuestas contradictorias sobre las fechas y detalles del ingreso de las maletas, y aún no se sabe qué había dentro de ellas ni a dónde fueron a parar”, señaló Mallón.

Ricardo Rada coincidió en que, a pesar de las interpelaciones, no se ha logrado despejar las interrogantes, ya que las respuestas del ministro de Gobierno han sido insuficientes.

El rol de las instituciones en la investigación

En cuanto al caso de Sebastián Marset, Rada y Mallón destacaron la destitución de un jefe de inteligencia por omitir información crucial sobre el contenido de las cajas fuertes encontradas durante el operativo. Ambos parlamentarios coincidieron en que la corrupción en el sector de inteligencia y las irregularidades en Aduanas han socavado la credibilidad del gobierno y de las instituciones encargadas de controlar el tráfico de bienes.

Mallón incluso denunció que el nombramiento de autoridades en Aduanas ha sido irregular, citando el caso de un gerente con antecedentes de narcotráfico en Brasil, lo que, a su juicio, pone en duda la efectividad de los controles.

Mejorar la institucionalidad

Rada también mencionó la necesidad de cambiar la estructura de la Aduana y otras instituciones clave, sugiriendo que se deberían hacer nombramientos transparentes y evaluados públicamente. Además, destacó que la institucionalización de la Aduana y otras entidades del Estado debería ser prioritaria, para evitar que casos como este sigan ocurriendo.

“Debemos dejar atrás los intereses particulares y pensar en el bienestar del país”, concluyó Mallón, mientras que Rada subrayó que el gobierno debe actuar con mayor firmeza para que los responsables de la corrupción enfrenten las consecuencias legales correspondientes.

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