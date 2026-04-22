Capitán Rodríguez y teniente Manzaneda enfrentan procesos disciplinarios y penales por caso ‘maletas’

El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, David Gómez, confirmó que el capitán Cristhian Rodríguez y el teniente Marvin Manzaneda enfrentan procesos disciplinarios en la vía interna, además de investigaciones penales a cargo del Ministerio Público, en el marco del denominado caso ‘maleta’.

Según la autoridad policial, ambos oficiales forman parte de un grupo de 12 efectivos que actualmente son investigados por la Dirección de Investigación Policial Interna (Didipi), instancia encargada de esclarecer posibles faltas administrativas derivadas de estos hechos.

“El proceso administrativo disciplinario existe y corre de manera paralela con la investigación de carácter penal”, señaló Gómez, al explicar que la Didipi ya inició las indagaciones correspondientes.

El caso involucra la llegada de 32 maletas al Aeropuerto Internacional de Viru Viru, hecho que habría sido reportado por el teniente Manzaneda al capitán Rodríguez, quien además se desempeñó como exedecán del ministro de Gobierno, Marco Oviedo.

En el ámbito judicial, el capitán Rodríguez se presentó a su audiencia de medidas cautelares, donde un juez determinó su detención domiciliaria en la ciudad de La Paz, además del pago de una fianza económica, descartando su reclusión preventiva.

Respecto al accionar del teniente Manzaneda, el comandante indicó que serán las investigaciones del Ministerio Público las que determinen si existió omisión o algún tipo de responsabilidad en no informar a instancias superiores sobre la situación registrada.

“Será la Fiscalía, junto a los investigadores, la que establezca las circunstancias y posibles responsabilidades”, concluyó Gómez.

El caso continúa en etapa de investigación tanto en la vía administrativa como penal.

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