Aprehenden a dos personas por desvío de 600 litros de combustible en Sacaba, Cochabamba

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) de Cochabamba informó la detención de dos conductores de trufis que transportaban combustible de manera irregular en el municipio de Sacaba. En total, se secuestraron turriles con aproximadamente 600 litros de gasolina.

Según el reporte oficial, el primer caso se registró durante un operativo de control cuando los efectivos identificaron un vehículo con actitud sospechosa. En la requisa se encontraron ocho turriles, uno de ellos con 200 litros de gasolina.

El conductor, de 28 años y nacionalidad boliviana, fue aprehendido junto con el motorizado. La Felcn informó que el patrimonio afectado supera los 45 mil dólares.

Minutos después, en un segundo operativo, se interceptó otro vehículo en el que se hallaron turriles con aproximadamente 400 litros de gasolina adicionales.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, ambos conductores serían hermanos. Las autoridades presumen que el combustible estaba destinado al trópico de Cochabamba y que podría haber sido utilizado para la fabricación de sustancias controladas.

El caso continúa en investigación para determinar la ruta completa del desvío de combustible y posibles vínculos con actividades ilícitas.

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