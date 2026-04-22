Minería ilegal en Potosí: operativo expone redes y deja saldo fatal

La intervención en una cooperativa minera derivó en un enfrentamiento con un fallecido, mientras autoridades revelan que al menos 30 personas ya fueron enviadas a prisión en lo que va del año por estos hechos.

Un nuevo operativo contra el robo de minerales en el departamento de Potosí permitió la aprehensión de 20 personas sorprendidas al interior de una mina, en un caso que deja al descubierto la magnitud de la explotación ilegal en la región.

El comandante departamental de la Policía, Mirko Bustos, informó que estas personas, conocidas como “jukus”, fueron encontradas extrayendo mineral sin autorización en la cooperativa Corimayo, lo que derivó en un violento enfrentamiento.

“Al interior de la mina se ha producido un enfrentamiento donde han hecho uso de dinamita y un arma de fuego”, explicó la autoridad, señalando que la intervención se realizó tras la entrega de los implicados por parte de la propia cooperativa.

Producto del hecho, cinco personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros de salud; sin embargo, una de ellas falleció a causa de una hemorragia interna provocada por lesiones graves.

“Se ha determinado shock hipovolémico hemorrágico y laceración de órganos vitales”, precisó.

Más allá del saldo fatal, el caso refleja un problema de fondo. Según datos oficiales, desde enero se han logrado más de 30 detenciones preventivas vinculadas al robo de mineral, evidenciando la existencia de redes organizadas que operan en distintos yacimientos.

“Estamos realizando controles permanentes, patrullajes e intervenciones en ingenios mineros como parte de un trabajo coordinado con FEDECOMÍN y el Ministerio Público”, sostuvo Bustos.

Las autoridades también alertaron sobre la participación de menores de edad y mujeres en estas actividades, lo que agrava el panorama. En ese sentido, se coordina con la Defensoría de la Niñez para frenar su involucramiento y promover acciones de prevención.

Este operativo se suma a una serie de intervenciones que buscan desarticular estas redes ilegales, en un contexto marcado por el incremento del valor de los minerales, factor que incentiva estas prácticas.

El caso continúa en investigación, mientras las autoridades advierten que reforzarán los operativos para frenar el accionar de los “jucus” y recuperar el control en zonas mineras afectadas por la ilegalidad.

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