La Administradora Boliviana de Carreteras informó que, debido a medidas de presión asumidas por el sector del transporte libre, se registran múltiples puntos de bloqueo en distintas rutas de la Red Vial Fundamental del departamento de Tarija.

Uno de los tramos afectados es la ruta Tarija–Bermejo, donde existen bloqueos en los sectores de El Portillo, La Pintada, Cruce Chalamarca y el peaje de ingreso a Bermejo.

También se reportan interrupciones en la carretera Tarija–Villa Montes, específicamente en La Matará, El Portillo y Cruce Yesera, dentro del subtramo Tarija–Entre Ríos.

En la ruta Tarija–Camargo, los puntos de bloqueo se concentran en Bajada de Pajchani y Cruce Calama.

Otro sector afectado es el tramo Caraparí–Campo Pajoso, donde se instaló un bloqueo en Ojo del Agua.

ABC reporta múltiples puntos de bloqueo en carreteras de Tarija. Foto ABC.

La ABC, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, pidió a transportistas y usuarios tomar previsiones, planificar sus viajes y circular con precaución mientras continúan las gestiones para intentar solucionar el conflicto.

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