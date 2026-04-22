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Policial

Investigan a profesor en Quillacollo por presunto vínculo con menor; Fiscalía sigue el caso

La denuncia fue presentada por la madre de la estudiante menor, quien reportó acoso constante. Sin embargo, el maestro fue liberado con medidas sustitutivas mientras continúan las investigaciones.

Cristina Cotari

22/04/2026 9:12

Dependencias de la Felcc de Quillacollo. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

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Un profesor de música de 32 años fue aprehendido en el municipio de Quillacollo, acusado del delito de estupro tras presuntamente mantener una relación con una estudiante menor de edad.

La denuncia fue presentada por la madre de la adolescente, quien señaló que el maestro acosaba a su hija de 17 años mediante mensajes de texto y llamadas constantes. El caso fue puesto en conocimiento de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

El director departamental de la Felcc, Rolando Vera, informó que, tras la denuncia, efectivos policiales se trasladaron junto a la víctima y su madre hasta la intersección de las calles Sucre y Abaroa, donde la menor había sido citada por el sospechoso.

En el lugar se procedió a la aprehensión del hombre, quien sería el profesor de la unidad educativa de la adolescente. Posteriormente, fue remitido al Ministerio Público para el inicio de las investigaciones.

Sin embargo, tras la audiencia de medidas cautelares, el acusado fue beneficiado con libertad irrestricta, con la única obligación de presentarse cada 15 días ante la Fiscalía, mientras el proceso continúa.
 

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