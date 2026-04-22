Buscan pena máxima para sujeto que abusó de su hijastra de 13 años

Un nuevo caso de violencia sexual conmociona al departamento de Oruro. Un hombre de 47 años ha sido aprehendido y enviado a prisión preventiva tras ser acusado de abusar de su hijastra de 13 años. El hecho ocurrió cuando la madre de la menor se encontraba fuera del domicilio cumpliendo labores de trabajo, momento que el agresor aprovechó para ingresar al dormitorio de la víctima.

Según el informe del Ministerio Público, el sospechoso intentó justificar su presencia en la habitación alegando que entró a "consolar" a la niña porque estaba triste. Sin embargo, el relato de la menor y la intervención de su hermana permitieron que la madre sentara la denuncia de forma inmediata, logrando una rápida actuación policial.

El Fiscal Departamental de Oruro, Aldo Morales, destacó que el Ministerio Público buscará la sanción máxima, ya que el delito cuenta con agravantes por el vínculo familiar. "Más del 50% de los hechos de violencia familiar se dan dentro del entorno cercano; el autor está en el propio domicilio", lamentó la autoridad.

El Fiscal Morales enfatizó la gravedad del caso y el estado de la investigación:

"El acusado ya se encuentra detenido en el penal de San Pedro. Se lo va a procesar por abuso sexual con agravante, un delito que tiene una sanción de más de 10 años, y el Ministerio Público va a pedir la pena máxima."

Sobre el estado de la víctima y el proceso de recuperación, Morales señaló:

"Médicamente la niña está bien, pero psicológicamente está mal. Estamos realizando un seguimiento con la Defensoría y el departamento de psicología de la Fiscalía para que pueda superar estos traumas en un 90% y tener una vida normal a futuro."

Finalmente, hizo un llamado a la sociedad y al entorno escolar para detectar señales de alerta:

"La violencia familiar no es algo que ocurre de un día para otro, es algo creciente que termina en tragedias. Instamos a las madres y a los profesores a denunciar cualquier cambio en los menores; el Ministerio Público actuará de forma rápida y drástica".

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