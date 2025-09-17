“Le tapó la boca”: niña de 9 años abusada en Santa Cruz describió a su agresor

La menor de 9 años que fue abusada tras salir de su unidad educativa en el barrio Petrolera La Guardia, zona sur de Santa Cruz, se recupera favorablemente, según informó su madre.

“Necesito justicia para mi hija. Es muy doloroso verla en ese estado (…) Necesito ayuda, estoy sola con mi hija y no puedo salir. Pido que se investigue y encuentren al responsable”, expresó la madre, quien exigió la pena máxima de 30 años.

La niña logró describir a su atacante como un hombre alto, delgado, de contextura choca, vestido con camisa y pantalón jean azul, polera ploma y gorra azul, además de zapatos con punta de hierro.

La madre relató que el agresor la sorprendió en el trayecto a casa: “Cuando la agarró le tapó la boca, la llevó en su brazo. Ella gritaba y pedía auxilio, pero no podía soltarse”.

La familia pidió ayuda a los vecinos y testigos para identificar al agresor. “Si alguien ha visto algo, pido que me informen. Le ruego a toda la gente que no se quede callada, si lo ocultan puede pasarle a otra persona”, insistió la madre.

La Policía y la Defensoría de la Niñez continúan con las investigaciones del caso, que ha causado indignación en la comunidad educativa y en el barrio.

Mira la programación en Red Uno Play