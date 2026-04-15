Tres profesores son investigados por abuso en La Paz; dos ya fueron enviados a prisión

Al menos tres casos de presuntos delitos sexuales que involucran a profesores generan alarma en el departamento de La Paz, donde dos docentes ya fueron enviados con detención preventiva y un tercero aguarda su audiencia cautelar.

El primer caso corresponde a un profesor del municipio de Caranavi, en la localidad de Songo, quien cumple tres meses de detención preventiva en el penal de San Pedro.

En un segundo hecho, un docente de la unidad educativa Bolívar “B” fue sometido a audiencia cautelar y la justicia determinó cuatro meses de detención preventiva en el mismo recinto penitenciario.

Mientras tanto, un tercer caso, referido a la presunta agresión sexual y violación de una menor, se encuentra a la espera de la audiencia de medidas cautelares, donde el Ministerio Público solicitará la detención preventiva del acusado.

“Estamos a la espera de la medida cautelar”, informó el director departamental de la Felcv, Ricardo Terrazas, al señalar que este último caso involucra a un profesor de educación física, de 42 años, acusado de abusar de una niña de 9 años.

Desde la Defensoría se advirtió que este caso podría no ser aislado.

“Las víctimas sumarían a tres y podrían existir más”, señalaron, por lo que instaron a los padres de familia a presentar denuncias formales.

Asimismo, recomendaron a directores y juntas escolares verificar que los docentes cumplan con todos los requisitos establecidos por el SEDUCA antes de asumir funciones.

“El objetivo es lograr justicia pronta y oportuna para la víctima”, indicaron, en medio de la preocupación creciente por la seguridad de estudiantes dentro de unidades educativas.

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