Operativo “Roma 1”: aprehenden a hombre por comercializar contenido ilegal en redes

En el marco del operativo “Roma 1”, autoridades aprehendieron a un hombre de 29 años en la ciudad de El Alto, acusado de posesión y comercialización de material de abuso sexual infantil a través de redes sociales.

La intervención fue ejecutada tras un trabajo de inteligencia enfocado en identificar a personas que distribuyen este tipo de contenido ilícito, en el marco de la Ley 1636.

“Se ha realizado investigaciones sobre los delitos de posesión y comercialización de material de abuso sexual de niño, niña y adolescente”, informaron desde el Ministerio Público.

Durante el operativo, se logró secuestrar equipos de computación y teléfonos celulares, los cuales contenían más de 200 videos con contenido de abuso sexual de menores, según el reporte preliminar de la Fiscalía.

“Se ha podido requisar equipos de computadora y celulares, los cuales serán sometidos a pericia informática para colectar más elementos sobre el caso”, detallaron.

Las autoridades confirmaron que el sujeto será imputado en las próximas horas por los delitos de tenencia y comercialización de este material, mientras continúan las investigaciones para identificar posibles redes vinculadas.

Además, se informó que existe al menos otro implicado en este caso, quien actualmente se encuentra prófugo.

“Se busca a otra persona que estaría descargando y enviando este material de explotación de niños, niñas y adolescentes”, señalaron.

El Ministerio Público advirtió que este tipo de delitos se cometen principalmente a través de plataformas digitales, por lo que los operativos de control y seguimiento en redes sociales se intensificarán en los próximos meses.

Las autoridades reiteraron su compromiso de combatir estos delitos y dar con todos los responsables, en un contexto donde el uso de tecnología ha facilitado la expansión de estas redes ilegales.

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