Ciclista denuncia "toques impúdicos" y acoso en plena ciclovía de Cochabamba

Una mujer que se desplazaba en bicicleta por la ciclovía de la avenida Blanco Galindo, en la ciudad de Cochabamba, denunció haber sido víctima de un presunto acto de toques impúdicos por parte de un peatón la mañana del hecho, aproximadamente a las 11:00.

Según el relato de la afectada, el incidente ocurrió cuando circulaba desde la zona de Quillacollo hacia el centro de la ciudad, antes de llegar a inmediaciones de la Caja Nacional de Salud (CNS), donde observó a un hombre caminando sobre la ciclovía.

“Yo estaba yendo por la ciclovía por el lado de Quillacollo hacia el centro, antes de llegar a la Caja Nacional de Salud había un señor que estaba caminando por la ciclovía. Me acerqué diciendo ‘paso ciclovía, paso ciclovía’, él se dio la vuelta, se hizo a un lado, frené la bicicleta y cuando pasaba lento me agarró la nalga”, relató la denunciante.

La mujer señaló que, tras el hecho, detuvo su bicicleta para reclamar lo ocurrido, momento en el que el hombre habría reaccionado con burlas. “Me dio una nalgada y cuando me enojé y dejé la bicicleta para reclamarle, se reía y hacía burla de mí. Lo perseguí porque seguía haciendo ademanes para ofenderme”, agregó.

De acuerdo con su testimonio, una funcionaria policial de la zona de la CNS habría intervenido tras el incidente, lo que permitió que la víctima comenzara a grabar la situación y posteriormente solicitara la presencia de la Policía.

La denunciante indicó que actualmente el caso se encuentra en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde el sindicado habría llegado con un abogado y estaría intentando conciliar, además de negarle su versión de los hechos.

“El señor me quiere hacer ver como si yo fuera la agresora y me está amenazando. Dice que es maestro y esto no está bien. Es una agresión sexual, si lo hizo conmigo seguro hizo lo mismo con otras personas”, afirmó.

Otros casosEste nuevo episodio se suma a otros casos recientes de denuncias por acoso en espacios destinados a ciclistas en Cochabamba. En semanas anteriores, un grupo de ciclistas realizó una protesta tras conocerse la denuncia de una mujer que afirmó haber sido acosada sexualmente mientras circulaba por una ciclovía en la zona norte de la ciudad, lo que reavivó el debate sobre la seguridad en estos espacios públicos.



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