VIDEO: ¡Acosada! Mujer es víctima de brutal agresión por su exmarido a solo dos meses del divorcio

En Vietnam, una mujer enfrenta el miedo y la violencia incluso después de concluir su matrimonio. Apenas dos meses después de divorciarse, fue víctima de una agresión física por parte de su exmarido, quien la golpeó con puñetazos y bofetadas.

Según reportes locales, el agresor no ha detenido su acoso pese a la separación, generando una situación de inseguridad constante para la víctima.

Organizaciones de defensa de los derechos de la mujer denuncian que los casos de violencia post-divorcio están en aumento y llaman a las autoridades a intervenir de manera urgente.

La mujer, cuya identidad se mantiene en reserva, ha iniciado los trámites legales correspondientes y recibe apoyo psicológico. Este caso vuelve a encender el debate sobre la necesidad de políticas más estrictas para proteger a las mujeres contra agresores persistentes.

