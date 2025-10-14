TEMAS DE HOY:
VIDEO: ¡Acosada! Mujer es víctima de brutal agresión por su exmarido a solo dos meses del divorcio

A pesar de la separación, el hombre no ha cesado en su acoso; la víctima sufrió golpes y bofetadas que la dejaron en estado de shock.

14/10/2025 11:36

VIDEO: ¡Acosada! Mujer es víctima de brutal agresión por su exmarido a solo dos meses del divorcio. Foto: Captura de pantalla
En Vietnam, una mujer enfrenta el miedo y la violencia incluso después de concluir su matrimonio. Apenas dos meses después de divorciarse, fue víctima de una agresión física por parte de su exmarido, quien la golpeó con puñetazos y bofetadas.

Según reportes locales, el agresor no ha detenido su acoso pese a la separación, generando una situación de inseguridad constante para la víctima.

Organizaciones de defensa de los derechos de la mujer denuncian que los casos de violencia post-divorcio están en aumento y llaman a las autoridades a intervenir de manera urgente.

La mujer, cuya identidad se mantiene en reserva, ha iniciado los trámites legales correspondientes y recibe apoyo psicológico. Este caso vuelve a encender el debate sobre la necesidad de políticas más estrictas para proteger a las mujeres contra agresores persistentes.

