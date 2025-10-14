Luis Cristaldo: “Los amistosos son clave para llegar bien al repechaje”

Este martes, Bolivia enfrentará a Rusia en su segundo partido amistoso por la fecha FIFA, en preparación para el repechaje rumbo al Mundial de 2026.

La pasada semana, la “Verde” logró un importante triunfo por 1-0 frente a Jordania, un resultado que, según el ex seleccionado Luis Cristaldo, debe ser motivo de alegría para todos los bolivianos. “Siempre que la selección gane nos tiene que alegrar, así sean amistosos, y bueno, Bolivia viene de ganar un partido difícil contra una selección que juega bien”, afirmó.

Cristaldo explicó que los partidos amistosos son muy útiles para que el equipo vea sus errores y fortalezas.

“Estos partidos ayudan a que la selección llegue mejor al repechaje, que será complicado porque los rivales también quieren clasificar”, añadió. Además, destacó que bajo el mando de Óscar Villegas, la selección cambió mucho, con jugadores más jóvenes y un estilo de juego más agresivo.

Sobre la posibilidad de que vuelva Marcelo Martins, Cristaldo fue claro: “Cualquier jugador que esté activo en un equipo profesional debe ser convocado por su rendimiento, no por el nombre”.

El exfutbolista también resaltó que el equipo está fuerte anímicamente y que los jugadores ahora mantienen un buen ritmo durante todo el partido. “El buen ambiente ayuda a que los resultados lleguen. Estos amistosos son importantes para seguir mejorando”, finalizó Cristaldo.

Mira la programación en Red Uno Play