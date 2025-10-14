¿Quiénes podrán circular durante las elecciones del 19 de octubre?

Del sábado 11 al miércoles 15 de octubre, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) habilitó la plataforma digital https://plataformaciudadanos.oep.org.bo, en la que los ciudadanos podrán solicitar de manera virtual y gratuita los permisos de circulación vehicular para el domingo 19 de octubre, cuando se realizará la segunda vuelta de las elecciones generales 2025.

La medida se respalda en el Instructivo TSE-PRES-SC N° 30/2025 y en el Reglamento de Permisos de Circulación para Vehículos Motorizados Terrestres en Procesos Electorales, documentos que determinan quiénes podrán desplazarse y bajo qué condiciones, durante la jornada electoral.

Quiénes podrán obtener permisos

El TSE podrá otorgar permisos a:

- Instituciones del Órgano Ejecutivo, Legislativo, Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional.

- Organizaciones políticas de alcance nacional, embajadas, organismos internacionales y misiones de observación electoral.

Por su parte, los Tribunales Electorales Departamentales (TED) podrán emitir permisos a:

- Instituciones públicas y privadas vinculadas a servicios esenciales como seguridad, telecomunicaciones, transporte, hotelería, radiotaxis y funerarias.

- Personas naturales que participen directamente en el proceso electoral.

Requisitos principales

Para tramitar el permiso, se debe presentar:

- Una nota de justificación debidamente firmada.

- Fotocopia del RUAT del vehículo.

- Licencia de conducir vigente del chofer autorizado.

Exenciones

No necesitarán tramitar el permiso:

- Notarios electorales, funcionarios del TSE y los TED, quienes acreditarán su labor con credencial institucional.

- Vehículos de Policía Boliviana, Bomberos, Fuerzas Armadas, ambulancias públicas o privadas, vehículos de emergencia municipal y medios de comunicación, que deberán portar la credencial vigente del medio o entidad correspondiente.

Las autorizaciones de circulación serán emitidas entre el 16 y el 18 de octubre, tras la verificación de los requisitos. Este documento será el único válido para circular durante la jornada electoral del 19 de octubre.

Solicitud de Permisos de Circulación Vehicular.

