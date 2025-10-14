Los transportistas del sector Libre cumplieron este martes 14 de octubre con su anuncio de bloqueo de carreteras hacia el oriente, occidente y el Valle Alto, además de una masiva marcha que recorrió el centro de Cochabamba. Sin embargo, la medida solo se mantuvo durante media mañana.

La protesta se realizó en rechazo a la falta de combustible, la falta de certificación sobre la calidad de la gasolina, las multas digitales impuestas por Tránsito y lo que consideran el “monopolio” de la empresa Univida en la venta del SOAT.

Desde muy temprano, cientos de vehículos y conductores se concentraron en distintos puntos de la ciudad y en los accesos interdepartamentales. La marcha partió desde la Plaza de las Banderas y la Plaza San Sebastián, provocando un fuerte congestionamiento vehicular en el centro urbano.

Pasado el mediodía, los dirigentes del Transporte Libre anunciaron el levantamiento de los bloqueos y el fin de la medida de presión, indicando que el objetivo de visibilizar sus demandas se había cumplido.

“La medida fue simbólica, queríamos hacernos escuchar. Si no hay respuestas concretas, volveremos con más fuerza”, advirtió uno de los representantes del sector.

Con la suspensión de la medida, las rutas y calles de Cochabamba comenzaron a despejarse y la circulación se normalizó durante la tarde.

