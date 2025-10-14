TEMAS DE HOY:
Internacional

VIDEO: Un hombre muere atropellado por un tren tras caer con su motocicleta sobre las vías

Testigos que se encontraban en el lugar relataron que todo ocurrió en cuestión de segundos.

Ligia Portillo

14/10/2025 11:48

VIDEO: Un hombre muere atropellado por un tren tras caer con su motocicleta sobre las vías. Foto: Captura de pantalla
India

Una escena trágica conmocionó a los testigos en la India, cuando un hombre perdió la vida al ser arrollado por un tren luego de caer con su motocicleta sobre las vías.

De acuerdo con medios locales, la víctima intentaba cruzar las vías ferroviarias cuando perdió el equilibrio y cayó junto con su motocicleta. En su desesperación, el hombre trató de levantar el vehículo, pero al percatarse de la inminente llegada del tren, intentó escapar. Sin embargo, no logró ponerse a salvo a tiempo.

El impacto fue fatal. Testigos que se encontraban en el lugar relataron que todo ocurrió en cuestión de segundos. Las autoridades ferroviarias y policiales acudieron al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones correspondientes.

El hecho ha reavivado el debate sobre la seguridad en los cruces ferroviarios del país, donde se registran cada año decenas de accidentes similares por la falta de barreras o señalización adecuada.

Imágenes sensibles:

 

