Adolescente de 17 años fue abusada por tres hombres en Sacaba

El pasado sábado 11 de octubre, una adolescente de 17 años fue víctima de violación cometida por tres hombres en el municipio de Sacaba. La joven se retiraba de una discoteca cuando fue abordada por los agresores que estaban a bordo un vehículo, que la condujo a un motel, donde fue vejada sexualmente.

“La víctima refiere que, al retirarse del estacionamiento de la discoteca, un vehículo con tres hombres la abordó y la llevó directamente a un motel”, declaró Vanderley Flores, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

Tras la denuncia, los tres presuntos agresores fueron aprehendidos y su vehículo, un minibús, fue secuestrado. El vehículo fue encontrado abandonado en la zona de Korihuma II, y posteriormente se identificó a los ocupantes: Miguel Ángel C. R., de 23 años; Juan T., de 18; y Juan M. Ch., de 21.

“Durante la entrevista, los tres reconocieron haber consumido bebidas alcohólicas con la víctima, por lo que se procedió a su arresto”, agregó Flores.

El caso se encuentra bajo investigación, y las autoridades hacen un llamado a la población para denunciar cualquier acto de violencia sexual y garantizar la protección de las víctimas.

Mira la programación en Red Uno Play