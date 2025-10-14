TEMAS DE HOY:
Infanticidio en La Paz Armin Dorgathen+ Sacaba

31ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

27ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Investigan la muerte de un hombre hallado sin vida y boca abajo en el patio de su vivienda en el Plan 3.000

El hallazgo fue reportado por vecinos del sector, quienes, al notar la presencia del cuerpo tendido boca abajo, alertaron a las autoridades.

Charles Muñoz Flores

14/10/2025 16:45

Hallan sin vida a un hombre en el patio de su casa en el Plan 3000. FOTO: NTV/RED UNO.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

Un hombre de aproximadamente 50 años fue encontrado sin vida la mañana de este martes en el patio de su domicilio, ubicado en la calle 8 del barrio San Isidro, zona del Plan 3000.

El hallazgo fue reportado por vecinos del sector, quienes, al notar la presencia del cuerpo tendido boca abajo, alertaron a las autoridades. De inmediato, efectivos policiales y personal de la División de Homicidios se trasladaron al lugar para iniciar las primeras investigaciones.

Personal especializado procedió al levantamiento legal del cadáver, que fue trasladado a la morgue judicial, donde se le practicará la autopsia correspondiente para establecer las circunstancias de su muerte.

Las autoridades no descartan ninguna hipótesis y mantienen abierta la investigación.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:30

El chapulin colorado

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD