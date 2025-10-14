Un hombre de aproximadamente 50 años fue encontrado sin vida la mañana de este martes en el patio de su domicilio, ubicado en la calle 8 del barrio San Isidro, zona del Plan 3000.

El hallazgo fue reportado por vecinos del sector, quienes, al notar la presencia del cuerpo tendido boca abajo, alertaron a las autoridades. De inmediato, efectivos policiales y personal de la División de Homicidios se trasladaron al lugar para iniciar las primeras investigaciones.

Personal especializado procedió al levantamiento legal del cadáver, que fue trasladado a la morgue judicial, donde se le practicará la autopsia correspondiente para establecer las circunstancias de su muerte.

Las autoridades no descartan ninguna hipótesis y mantienen abierta la investigación.

