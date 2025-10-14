El desabastecimiento de combustible en el país ha transformado la rutina de miles de personas, según contó un conductor.
14/10/2025 11:03
Escuchar esta nota
En medio de la incertidumbre por el abastecimiento de combustible, los conductores cruceños han encontrado maneras ingeniosas para no perder su lugar en las interminables filas que se extienden por calles y avenidas. La espera puede durar horas, incluso días, y para muchos se ha convertido en una rutina de resistencia.
Sillas plegables, colchones, frazadas y hasta almohadas se han convertido en parte del paisaje en los surtidores de Santa Cruz. Algunos conductores pernoctan junto a sus vehículos, mientras otros recurren a familiares o amigos para que los reemplacen durante un par de horas, con el fin de poder ir a casa, ducharse o descansar brevemente antes de retomar su puesto.
Otros no tienen esa posibilidad. Vienen desde zonas rurales o comunidades alejadas, donde conseguir combustible es aún más difícil. Gustavo, un motociclista de Terracor II, relata que llegó a un surtidor a las 00:30 del sábado 11 de octubre.
“Vi que la cola avanzaba y decidí quedarme, pero el combustible se acabó a las 3:45. Ya no me moví. Pasé la noche aquí porque pensé que podía llegar en cualquier momento”, contó resignado. El suministro, sin embargo, no llegó sino hasta las 7:00 del lunes.
Las filas se han convertido en una suerte de campamento improvisado. Algunos transportistas bajan sus colchones de los camiones, otros se acomodan en sillones o duermen en el suelo.
La falta de certeza sobre cuándo llegará el combustible mantiene la tensión. “No sabemos si va a llegar o no. Nadie nos dice nada”, afirmó un conductor mientras revisa su tanque casi vacío.
Estrategias para no perder el lugar en la fila
Ante esta situación, los conductores han ideado diferentes estrategias para conservar su turno:
El desabastecimiento de combustible en Santa Cruz ha transformado la rutina de miles de personas. La paciencia, la solidaridad entre desconocidos y el ingenio para no perder el turno se han vuelto esenciales para enfrentar la espera. Entre el cansancio y la esperanza, los cruceños resisten la crisis con lo que tienen a mano: tiempo, tenacidad y una buena dosis de fe.
