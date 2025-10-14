En medio de la incertidumbre por el abastecimiento de combustible, los conductores cruceños han encontrado maneras ingeniosas para no perder su lugar en las interminables filas que se extienden por calles y avenidas. La espera puede durar horas, incluso días, y para muchos se ha convertido en una rutina de resistencia.

Sillas plegables, colchones, frazadas y hasta almohadas se han convertido en parte del paisaje en los surtidores de Santa Cruz. Algunos conductores pernoctan junto a sus vehículos, mientras otros recurren a familiares o amigos para que los reemplacen durante un par de horas, con el fin de poder ir a casa, ducharse o descansar brevemente antes de retomar su puesto.

“Tenemos que organizarnos, si no, perdemos el lugar. A veces nos relevamos con mi hermano, mientras uno se queda el otro va a comer o dormir un rato”, comenta un conductor que lleva más de 24 horas en la fila.

Otros no tienen esa posibilidad. Vienen desde zonas rurales o comunidades alejadas, donde conseguir combustible es aún más difícil. Gustavo, un motociclista de Terracor II, relata que llegó a un surtidor a las 00:30 del sábado 11 de octubre.

“Vi que la cola avanzaba y decidí quedarme, pero el combustible se acabó a las 3:45. Ya no me moví. Pasé la noche aquí porque pensé que podía llegar en cualquier momento”, contó resignado. El suministro, sin embargo, no llegó sino hasta las 7:00 del lunes.

Las filas se han convertido en una suerte de campamento improvisado. Algunos transportistas bajan sus colchones de los camiones, otros se acomodan en sillones o duermen en el suelo.

“Está grave la situación. Yo ya llevo dos días aquí. Tuve que bajar mi colchón del camión para descansar un poco”, comenta otro chofer.

La falta de certeza sobre cuándo llegará el combustible mantiene la tensión. “No sabemos si va a llegar o no. Nadie nos dice nada”, afirmó un conductor mientras revisa su tanque casi vacío.

Estrategias para no perder el lugar en la fila

Ante esta situación, los conductores han ideado diferentes estrategias para conservar su turno:

Pernoctar junto a sus vehículos: Muchos duermen al lado de sus autos o camiones, soportando noches enteras en la intemperie. Usar sillas, colchones y frazadas: Convierten las filas en campamentos improvisados, utilizando todo tipo de objetos para descansar. Relevarse con familiares o amigos: Se organizan por turnos para poder comer, ducharse o descansar sin perder su sitio. Acomodarse en el vehículo o en el suelo: Algunos bajan colchones o sillones de los camiones, o simplemente duermen en el pavimento. Mantener vigilancia constante: Aunque el combustible tarde, muchos prefieren permanecer atentos para evitar que otros se adelanten. Resistir con paciencia y solidaridad: Comparten comida, agua y conversación, creando pequeñas comunidades temporales.

El desabastecimiento de combustible en Santa Cruz ha transformado la rutina de miles de personas. La paciencia, la solidaridad entre desconocidos y el ingenio para no perder el turno se han vuelto esenciales para enfrentar la espera. Entre el cansancio y la esperanza, los cruceños resisten la crisis con lo que tienen a mano: tiempo, tenacidad y una buena dosis de fe.

